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Трамп готов отменить пошлины на металлы для стран ЕС, если они сделают то же самое для США

Экономика и бизнес
11 марта, 1:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, марта. /ТАСС

При этом президент США отметил, что в противном случае Вашингтон готов ввести еще и пошлины "на автомашины и другие вещи"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отменить таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности для стран Евросоюза после того, как эти государства отменят аналогичные меры в отношении американской продукции. Об этом американский лидер написал в субботу в своем Twitter.

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"Европейский союз, прекрасные государства, которые так плохо обращались с США в торговле, жалуются на пошлины на сталь и алюминий. Если они отменят свои ужасные торговые барьеры и пошлины на американскую продукцию, тогда и мы свои отменим. Большой торговый дефицит. Если этого не произойдет, то мы введем пошлины также на автомашины и другие вещи - вот это будет по-честному!" - написал президент.

Трамп подписал в четверг распоряжения о введении через 15 дней таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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