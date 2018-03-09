Президент Франции считает, что от торговых ограничений США проиграют все страны

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил "серьезную обеспокоенность" связи с введением США таможенных пошлин на сталь и алюминий и заявил о том, что от торговых ограничений проиграют все. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца.

Макрон заявил, что "разделяет цель борьбы с недобросовестной практикой, создающей недобросовестную конкуренцию в международных обменах". "Президент подчеркнул важность укрепления общих правил международной торговли и их эффективного применения", - говорится в заявлении администрации французского президента.

Он, как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, "выразил серьезную обеспокоенность по поводу пошлин, которые американские власти намерены применять при импорте стали и алюминия, в том числе из Европы". Макрон в разговоре с Трампом отметил, что "такие меры, направленные на союзные страны, которые соблюдают правила международной торговли, не будут эффективными в борьбе с недобросовестной практикой". Напротив, по словам французского президента, "они рискуют спровоцировать торговую войну, которую проиграют все страны".

Макрон заявил, что "Европа будет четко и пропорционально реагировать на любую практику, противоречащую правилам международной торговли".

В четверг президент США подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов: среди них - Канада, Мексика и Австралия. Пошлины, которые начнут использоваться через 15 дней, изначально не будут применяться к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).