Лоуренс Кудлоу возглавит Национальный экономический совет при Белом доме

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Американский политический обозреватель и комментатор Лоуренс Кудлоу согласился стать главным экономическим советником президента США Дональда Трампа и возглавить Национальный экономический совет при администрации главы государства. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Ларри Кудлоу принял предложение занять пост помощника президента по экономической политике и директора Национального экономического совета", - сказала она. Ранее эту должность занимал Гэри Кон, который 6 марта объявил о своей отставке.

70-летний Кудлоу является известным в США аналитиком и политическим комментатором консервативного толка. Он вел новостную телепередачу на телеканале CNBC, а также часто публикует свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах. Во время избирательной кампании 2016 года Кудлоу был советником Трампа по разработке налоговой политики.

Сообщалось, что Кудлоу поддерживал взгляды Кона, который выступал против введения американских пошлин на импорт стали и алюминия, считая решения Трампа на этот счет ошибочными. Кон, в частности, убеждал хозяина Белого дома не идти на поводу у сторонников протекционистских мер. Впоследствии Кон объявил о намерении уйти в отставку. Публично ни он, ни Белый дом не признавали, что причиной тому стало разногласие из-за таможенных пошлин на металлы, однако многие американские СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщали, что советник уволился в знак протеста.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплаты этих сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Пошлины вступят в силу через 15 дней с момента подписания распоряжения.