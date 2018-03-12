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Страховщики хотят прекращать действие электронного ОСАГО при выявлении ложных данных

Экономика и бизнес
12 марта, 11:47 дата обновления: 12 марта, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Российский союз автостраховщиков оценивает долю подобных махинаций в 30% от всех проданных цифровых полисов

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает дать право страховым компаниям прекращать действие электронного полиса ОСАГО, если автовладелец при оформлении полиса на сайте страховщика ввел неверные данные о себе или автомобиле. Это и другие предложения по изменению указаний ЦБ РФ о порядке заключения электронного договора ОСАГО РСА направил в Банк России (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

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"Предоставление страхователем ложных сведений страховщику при заключении договора страхования, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска, является основанием для прекращения страховщиком действия договора обязательного страхования, заключенного в виде электронного документа", - говорится в предложениях союза.

Сейчас некоторые недобросовестные страхователи пытаются сэкономить на цене ОСАГО, занижая себе при покупке электронного полиса коэффициенты по мощности и территории, говорили ранее в РСА и ЦБ, для этого указывается регион проживания с пониженным коэффициентом - Крым, Чечня - или занижаются данные о мощности автомобиля.

Ранее в РСА оценивали долю подобных махинаций в 30% от всех проданных полисов е-ОСАГО. В результате страховщики теряют сборы (по данным РСА, средняя цена ОСАГО в 2017 году впервые за 13 лет снизилась на 4%, до 5,819 тыс. руб.). Сейчас такой полис все равно считается действующим, но в случае выплаты по нему пострадавшему в ДТП страховщик имеет право взыскать сумму выплаты с автовладельца, занизившего цену страховки (регрессное требование).

Что еще предлагает РСА

РСА предлагает право регресса отменить, а страховщикам дать право не продавать электронный полис в случае обнаружения неверных сведений. Проверять достоверность введенных данных страховщики собираются с помощью информационной системы обязательного страхования, интерактивных сервисов федеральных органов исполнительной власти, а также общедоступных источников персональных данных, официальных данных заводов - изготовителей транспортных средств, информационной системы страховщика.

Кроме того, РСА предлагает ограничить время покупки полиса 90 минутами и исключить возможность предоставления сканов документов при покупке полиса.

Согласно предложениям РСА, страхователем сможет выступать только владелец автомобиля (сейчас такого ограничения нет).

Также страховщики просят ввести 72-часовую отсрочку вступления в силу электронного полиса после продажи (для предотвращения случаев мошенничества, когда полис оформляется после ДТП, а затем уже фиксируется авария). Проект указания о "временной франшизе" ЦБ опубликовал еще летом, но пока это правило не введено.

По данным ЦБ, в 2017 году страховщики получили через интернет 12,9% сборов по ОСАГО (рост на 11,9% пункта).

Возможность купить полис ОСАГО через интернет у россиян появилась 1 июля 2015 года, а с 1 января 2017 все страховщики ОСАГО обязаны продавать страховки в электронном виде.

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