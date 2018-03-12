"Вымпелком" назвал предложения по внутрисетевому роумингу соответствующими требованиям ФАС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") считает, что представленный оператором в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России отчет об отмене внутрисетевого роуминга в полном объеме реализует требования, содержащиеся в предупреждении ведомства, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Предложенная нами схема, по нашему мнению, в полном объеме реализует требования предупреждения ФАС по исключению разницы в стоимости передачи голосовой информации, sms и передаче данных при поездках по России по сравнению со стоимостью указанных услуг связи в домашнем регионе", - рассказали в "Вымпелкоме", отметив, что компания предоставила информацию полностью и в установленные сроки.

Как отметили в пресс-службе компании, абоненты оператора в скором времени смогут пользоваться связью на тех же условиях, что и в пределах домашнего региона.

Ранее в ФАС заявили, что предложенная "Вымпелкомом" стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России по-прежнему завышена. В связи с этим ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении оператора.

В начале марта ФАС возбудила аналогичные дела в отношении МТС и "Мегафона". Как установило ведомство, предложенная операторами стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена. Вопросы у ФАС вызвало и введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами домашнего региона.

Ранее ФАС предписала операторам устранить экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона.

В августе 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. В конце 2017 года ФАС признала соответствующими требования предложения Tele2 и продлила срок исполнения предписания для оператора до 31 мая 2018 года в связи с необходимостью технической реализации изменения тарифов. Для остальных операторов был установлен срок до 31 января.