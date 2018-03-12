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Национальный союз защиты прав потребителей просит ввести обязательную маркировку пива

Экономика и бизнес
12 марта, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Это позволит снизить налоговую нагрузку в других сферах экономики, отмечают в союзе

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© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Национальный союз защиты прав потребителей обратился в правительство с просьбой ввести обязательную маркировку пивоваренной продукции.

Об этом говорится в письме председателя союза Павла Шапкина главе правительства РФ Дмитрию Медведеву.

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"Прошу рассмотреть вопрос о введении обязательной маркировки пивоваренной продукции федеральными специальными и акцизными марками", - говорится в письме.

По данным союза, по итогам 2017 года поступление акцизов на пиво, производимое на территории России, составило 150,16 млрд руб., что на 1,3% превышает уровень 2016 года. Эта цифра может быть удвоена при введении обязательной маркировки пивоваренной продукции, считают представители Национального союз защиты прав потребителей.

Эксперты также отмечают, что дополнительные поступления от введения обязательной маркировки пивоваренной продукции могли бы позволить заменить часть налогов и пошлин и снизить часть налоговой нагрузки на граждан. В связи с этим союз предлагает отменить единый сельхозналог.

Как отметили в союзе, введение с 1 января 1997 года обязательной маркировки федеральными специальными и акцизными марками вин и спиртных напитков позволило в течение первых двух лет в 2,5 раза увеличить объем акцизных поступлений от их производства.

Сейчас пиво и пивные напитки, продающиеся в России, освобождены от маркировки. "Маркировка алкогольной продукции необходима для контроля над уплатой акцизов, защиты интересов потребителей, а также легальных производителей", - убеждены представители Национального союза защиты прав потребителей.

Как отмечают эксперты, при производстве и обороте пивоваренной продукции в России систематически выявляются нарушения. Несмотря на то, что пиво и пивные напитки составляют около 80% рынка всей российской алкогольной продукции, менее четверти производителей пива являются участниками ЕГАИС. По данным союза, анализ деклараций, подаваемых пивоварами, зачастую показывает несоответствия между заявленными объемами отгрузки и закупленной и проданной в рознице продукцией.

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