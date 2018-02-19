Эксперты: поступления в бюджет РФ от акцизов на вино в 2017 году выросли на 52,5%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Объем поступлений в консолидированный бюджет РФ от акцизов на винодельческую продукцию, производимую на территории страны, в 2017 году вырос на 52,5% и составил 15,59 млрд руб., говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

Как сообщают эксперты, акцизы на спиртные напитки с объемной долей этилового спирта выше 9%, производимые на территории РФ, принесли 192,98 млрд руб., на 17,14% больше уровне 2016 года, акцизы на пиво - 150,16 млрд руб. (рост на 1,3%).

Акцизы на спиртные напитки с объемной долей этилового спирта до 9% включительно принесли 1,76 млрд руб. (рост на 10,8%). Объем поступлений от сидра, пуаре, медовухи, производимых на территории РФ, снизился на 22,8% и составил 1,35 млрд руб. 0,93 млрд руб. поступило в бюджет от акцизов на этиловый спирт, производимый на территории РФ, что на 8,6% больше уровне 2016 года.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, акцизы на спиртные напитки, ввозимые на территорию РФ, принесли 24,4 млрд руб. (рост на 43,5% от уровня 2016 года), акцизы на импортируемое пиво - 4,26 млрд руб. (рост на 54,5%), акцизы на импортируемый этиловый спирт - 1,89 млрд руб. (рост на 31,2%). Наибольший рост показали акцизы на винодельческую продукцию, ввозимую на территорию РФ, которые составили 6,21 млрд руб., увеличившись на 257% по сравнению с уровнем 2016 года.

Как отметили в Национальном союзе защиты прав потребителей, еще большего увеличения поступления акцизов можно добиться введением обязательной маркировки пивоваренной продукции федеральными специальными и акцизными марками (в настоящий момент такой маркировки нет). "Введение в 1997 году обязательной маркировки вин и спиртных напитков позволило в течение первых двух лет в два с половиной раза увеличить объем акцизных поступлений от их производства", - говорят эксперты.