"Роснефть" подала в суд ходатайство об отказе от иска к АФК "Система" на 131,6 млрд рублей

УФА, 12 марта. /ТАСС/. "Роснефть" обратилась в Арбитражный суд Башкирии с ходатайством об отказе от иска к АФК "Система" о взыскании 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных АФК во время владения акциями "Башнефти". Об этом говорится в материалах суда.

Также стороны направили в суд совместное ходатайство об отмене обеспечительных мер, наложенных на активы корпорации. Заявление зарегистрировано 12 марта, дата рассмотрения не назначена.

Ранее АФК "Система" сообщила, что заплатила "Башнефти" 100 млрд рублей, которые были предусмотрены мировым соглашением. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил ТАСС эту информацию, заявив, что все стороны мирового соглашения абсолютно корректно выполняют его условия. Стороны также отказываются от всех других имущественных требований друг к другу, которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с исками.

19 февраля Арбитражный суд Башкирии снял арест с 52,09% акций "Детского мира" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК), принадлежащих АФК "Система". 1 марта был снят арест с 31,76% акций МТС.

Обеспечительные меры были приняты ранее в рамках судебного решения о взыскании с АФК "Система" и "Система-Инвест" 136,3 млрд рублей в пользу "Башнефти", а также иска "Роснефти" к корпорации о взыскании 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных АФК от "Башнефти" во время владения акциями башкирской компании. Оба судебных процесса отложены до полного исполнения мирового соглашения.