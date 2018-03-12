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"Роснефть" подала в суд ходатайство об отказе от иска к АФК "Система" на 131,6 млрд рублей

Экономика и бизнес
12 марта, 19:43 дата обновления: 12 марта, 19:49 UTC+3

Также стороны направили совместное ходатайство об отмене наложенных на активы корпорации мер

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© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 12 марта. /ТАСС/. "Роснефть" обратилась в Арбитражный суд Башкирии с ходатайством об отказе от иска к АФК "Система" о взыскании 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных АФК во время владения акциями "Башнефти". Об этом говорится в материалах суда.

Также стороны направили в суд совместное ходатайство об отмене обеспечительных мер, наложенных на активы корпорации. Заявление зарегистрировано 12 марта, дата рассмотрения не назначена.

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Ранее АФК "Система" сообщила, что заплатила "Башнефти" 100 млрд рублей, которые были предусмотрены мировым соглашением. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев подтвердил ТАСС эту информацию, заявив, что все стороны мирового соглашения абсолютно корректно выполняют его условия. Стороны также отказываются от всех других имущественных требований друг к другу, которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с исками.

19 февраля Арбитражный суд Башкирии снял арест с 52,09% акций "Детского мира" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК), принадлежащих АФК "Система". 1 марта был снят арест с 31,76% акций МТС.

Обеспечительные меры были приняты ранее в рамках судебного решения о взыскании с АФК "Система" и "Система-Инвест" 136,3 млрд рублей в пользу "Башнефти", а также иска "Роснефти" к корпорации о взыскании 131,6 млрд рублей дивидендов, полученных АФК от "Башнефти" во время владения акциями башкирской компании. Оба судебных процесса отложены до полного исполнения мирового соглашения.

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