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Трюдо поблагодарил Трампа за решение не применять к Канаде таможенные пошлины на металлы

Экономика и бизнес
13 марта, 3:26 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 13, марта. /ТАСС

Канадский премьер-министр и президент США также отметили прогресс в переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

© Fred Dufour/Pool Photo via AP

ОТТАВА, 13 марта. /ТАСС/. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора выразил признательность президенту США Дональду Трампу за его решение не вводить в отношении Канады таможенные пошлины на алюминий и сталь. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении канцелярии главы канадского правительства.

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"Лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся [отношений] Канады и США, в частности, связанных с интегрированной североамериканской металлургической и алюминиевой промышленностью, - отмечается в сообщении. - Премьер-министр выразил признательность и поддержал особое внимание, которое было оказано Канаде [со стороны США] в контексте тарифов на сталь и алюминий, о которых президент объявил на прошлой неделе".

Трюдо и Трамп, как и в ходе телефонного разговора в прошлый понедельник, отметили прогресс в переговорах по перезаключению Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), а также обсудили вопросы здравоохранения.

Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности - 25% и 10% соответственно. При этом он не исключил, что ряд стран будут освобождены от выплат таможенных сборов, среди них Канада, Мексика и Австралия.

Пошлины, которые вступят в силу через 15 дней с момента подписания распоряжения, изначально не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике, так как Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру NAFTA.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
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