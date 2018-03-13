Росавиация примет решение по итогам проверки Azur Air на следующей неделе

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Росавиация примет решение по итогам проверки авиакомпании Azur Air на следующей неделе, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Росавиация получила результаты проверки. На следующей неделе эти результаты будут проанализированы и будет принято решение", - сказал он.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air, сертификат эксплуатанта которой был ограничен до 20 марта, направила в Росавиацию отчет об устранении недостатков в безопасности полетов.

Azur Air может прекратить выполнение полетов с 21 марта, если не устранит все нарушения, существенно влияющие на безопасность полетов. Ведомство ограничило сертификат эксплуатанта авиакомпании из-за того, что после проверки в конце 2017 г. авиакомпания не устранила все нарушения, связанные с безопасностью полетов.