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Российский рынок киберспорта в 2018 году может вырасти на 18%

Экономика и бизнес
14 марта, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В 2019 году также ожидается сохранение темпов роста российского рынка киберспорта - он может увеличиться до почти $53 млн

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский рынок киберспорта в 2018 году может вырасти по сравнению с уровнем 2017 года на 18% и превысить уровень в $45 млн. Такие данные приводятся в исследовании глобальной платежной платформы PayPal в сотрудничестве с исследовательской компанией SuperData.

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Согласно документу, в 2019 году ожидается сохранение темпов роста российского рынка киберспорта - он может увеличиться до почти $53 млн.

Исследование провели на основании данных о текущем состоянии индустрии киберспорта в регионе EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африку). Выводы основываются на результатах опроса, проведенного в 2017 году, и данных о просмотрах киберспортивных состязаний, собранных с платформ Twitch и YouTube. В исследовании учитывалась информация о состоянии индустрии киберспорта в 21 стране: Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Израиле, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Польше, Португалии, России, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции. В опросе приняли участие по 1 тыс. человек в каждой стране.

По итогам 2017 года Россия стала лидером по объему выручки на рынке киберспорта среди исследованных европейских стран. В 2015 году Россия также возглавила этот список с объемом рынка в $35 млн, а в 2016 году уступила лидерство Швеции и заняла второе место. В 2017 году Швеция стала вторым по величине рынком киберспорта в Европе (объем рынка $31 млн), третье место заняла Дания (почти $22 млн).

Популярность растет

Популярность киберспорта в Европе растет, и, согласно исследованию, его аудитория вырастет в 2018 году примерно на 13%. Однако, по мнению аналитиков SuperData, в 2019 году рост замедлится и составит уже 7%. "Примечательно, что российский рынок не следует этой тенденции: ожидается, что темп роста российской аудитории почти удвоится и вырастет с чуть менее 12% в 2018 до 20% в 2019 году", - уточняется в исследовании. В 2017 году число зрителей киберспортивных событий в России составило 3,7 млн, по прогнозам в 2018 году этот показатель вырастет до 4,1 млн, а в 2019 году - до 4,9 млн.

Среднестатистический любитель киберспорта в Европе - по данным SuperData, это мужчина одной из двух возрастных групп: от 18 до 24 лет или от 25 до 34 лет. Доля игроков мужского пола составляет в Европе 82%. "На российском рынке наблюдается, однако, интересная тенденция - доля женщин - игроков выросла с 13% в 2016 году до 16% в 2017 году, хотя в среднем по Европе она снизилась с 21% до 18%", - говорится в исследовании. Выше всего доля мужчин - игроков в Болгарии и Италии (89% и 88%). Среди наиболее сбалансированных киберспортивных рынов по гендерному признаку - Швеция, Польша и Франция (почти четверть любителей киберспорта в этих странах составляют женщины).

Российский фанат киберспорта в среднем старше, чем европейский: в РФ самая большая возрастная группа от 25 до 34 лет (43%) среди изученных стран. "Больше всего молодых игроков зафиксировано в ОАЭ (24% из них относится к возрастной группе 13-17 лет), а в Польше эта группа стала самой малочисленной (всего 3%)", - отмечается в исследовании.

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