Госстат КНР: страна будет успешно развиваться, несмотря на протекционистские планы Трампа

ПЕКИН, 14 марта. /ТАСС/. Китайская экономика будет успешно развиваться, даже несмотря на возможное введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на широкий перечень товаров, произведенных в КНР. Об этом заявил в среду на пресс-конференции официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Мао Шэнъюн.

"Этой проблеме сейчас уделяют большое внимание. Экспорт оказывает на Китай определенное влияние, однако из трех ключевых факторов, приводящих к росту ВВП КНР (инвестиции, экспорт и потребление - прим. ТАСС), на долю внутреннего потребления приходится более 90% - это и есть главный драйвер развития нашей экономики", - пояснил он, отвечая на вопрос западных журналистов.

По словам чиновника, китайские власти склонны придерживаться оптимистичных взглядов на процесс формирования внешней торговли Китая в ближайшее время, даже несмотря на усиливающиеся в мире протекционистские тенденции. "За последние несколько лет глобальная экономика демонстрирует все более заметные признаки к восстановлению - я считаю, что это крайне благоприятный внешний фактор, - подчеркнул Мао Шэнъюн. - Стоит также напомнить, что структура китайского экспорта постоянно оптимизируется, <…> повышается как качество, так и конкурентоспособность нашей продукции - при таких тенденциях в 2018 году будет наблюдаться устойчивый и стабильный рост".

Официальный представитель ГСУ отметил, что за несколько последних десятилетий активное китайско-американское сотрудничество привело к значительной торгово-экономической интеграции двух стран. "Китай и Соединенные Штаты - две крупные державы, и потому несут ответственность за формирование более оптимальных тенденций в глобальном экономическом развитии", - резюмировал он.

Ранее Трамп распорядился подготовить распоряжение о введении пошлин на ряд товаров из Китая, импорт которых в Соединенные Штаты достигает $60 млрд в год. Как утверждают осведомленные источники, в первую очередь речь идет о технологическом секторе.