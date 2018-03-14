Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд признал законным отказ "дочке" Siemens в аресте турбин, поставленных в Крым

Экономика и бизнес
14 марта, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Апелляция "Сименс технологии газовых турбин" будет рассмотрена 9 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда об отказе в аресте турбин, поставленных в Крым, по ходатайству совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), сообщается в материалах суда.

Смотрите также

Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в определении.

В ноябре 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал СТГТ в принятии обеспечительных мер и аресте четырех газотурбинных установок в рамках разбирательства со структурами Ростеха - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - вокруг поставок турбин в Крым. В декабре 2017 года Арбитраж Москвы отказал Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" в признании недействительной сделки по поставкам этих установок "Технопромэкспорту" и возврате данного имущества.

В Арбитражном суде Москвы рассматривалось два иска к структурам Ростеха (ОАО и ООО "Технопромэкспорт"). Первый иск подал германский концерн Siemens, истцом по второму делу выступало совместное предприятие "Сименс технологии газовых турбин". Арбитраж вынес решение об отказе в удовлетворении обоих исков. Апелляция "Сименс технологии газовых турбин" будет рассмотрена 9 апреля.

Турбины для ТЭС в Крыму

Входящий в госкорпорацию "Ростех" "Технопромэкспорт" строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 МВт запланирован на май 2018 года. На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций Евросоюза.

Позднее Ростех заявил, что нашел другого поставщика турбин - энергооборудование будет поставлено на полуостров со вторичного рынка. По итогам проведенного Siemens расследования концерн заявил, что все четыре турбины, поставленные в Крым, оказались его производства.

Санкции ЕС

В августе 2017 года Евросоюз расширил санкции против России, включив в список три компании и трех человек, причастных к поставке турбин Siemens в Крым: замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, директора департамента Минэнерго РФ Евгения Грабчака и гендиректора ОАО "Технопромэкспорт" Сергея Топор-Гилку. Ограничения также введены против компаний - партнеров Siemens в России - ОАО "Технопромэкспорт", ООО "Технопромэкспорт" и ЗАО "Интеравтоматика".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Санкции в отношении России Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Бывший руководитель британской спецслужбы предостерег Лондон от кибератак против России
5
Полицейские нашли отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки
6
Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ
7
Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску
Темы дня
Новости партнеров
Реклама