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"Нафтогаз" на переговорах с "Газпромом" заявит об отказе разрывать контракты

Экономика и бизнес
14 марта, 18:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, марта. /ТАСС

По словам главного коммерческого директора "Нафтогаза", на встрече будет обсуждаться выполнение решений арбитража

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КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" не согласна разрывать контракты с российским "Газпромом" и сообщит об этом на двусторонних переговорах. Об этом сообщил в среду главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нафтогаз" проинформирует "Газпром" на встрече, что не согласен разрывать контракты. Кроме того, мы послали "Газпрому" требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - приводит его слова пресс-служба компании.

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