"Нафтогаз" на переговорах с "Газпромом" заявит об отказе разрывать контракты

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" не согласна разрывать контракты с российским "Газпромом" и сообщит об этом на двусторонних переговорах. Об этом сообщил в среду главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нафтогаз" проинформирует "Газпром" на встрече, что не согласен разрывать контракты. Кроме того, мы послали "Газпрому" требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - приводит его слова пресс-служба компании.