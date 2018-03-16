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Минфин РФ принял заявки на обмен евробондов Russia-2030 на сумму $5,79 млрд по номиналу

Экономика и бизнес
16 марта, 14:25 дата обновления: 16 марта, 15:04 UTC+3

Объем выкупа таких бумаг составит $3,1 млрд

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© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минфин РФ принял заявки на обмен евробондов Russia-2030 на сумму $5,79 млрд по номиналу, а цена выкупа составит $536 на $1000 номинала. Об этом говорится в сообщении Люксембургской биржи.

При этом с учетом цены выкупа евробондов с погашением в 2030 году и объема принятых заявок, объем выкупа этих бумаг составит $3,1 млрд.

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Источники: спрос на 11-летние евробонды РФ превысил $6 млрд

Источник: Минфин планирует до 23 марта разместить евробонды на $3 млрд

Минфин объявил обмен евробондов "Россия-30" с 7 по 15 марта

Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен суверенных евробондов с погашением в 2030 году (Россия-30) на сумму $4 млрд. Долговые бумаги можно будет обменять на евробонды с погашением в 2047 году ("Россия-2047"). Также 15 марта открыта книга заявок на 11-летние суверенные евробонды. Единственный организатор выпусков - "ВТБ Капитал". Финальные ориентиры сделки будут определены сегодня.

Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear.

Ранее в Минфине отмечали, что евробонды с выпуском в 2018 году будут использованы для возврата капитала российскими бизнесменами. Министр финансов Антон Силуанов также отмечал, что Минфину важны иностранные инвесторы, но в этом случае приоритет будет отдан российским.

В бюджете РФ на 2018 год предусмотрены внешние заимствования общим объемом на $7 млрд, из них на $4 млрд планируется произвести обмен старых выпусков евробондов на новые долговые бумаги.

Как сообщалось ранее, Минфин России готовит законопроект, который освободит физических лиц от уплаты налога на доходы (НДФЛ) по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 года. Изначально налоговая льгота на сумму курсовой разницы предполагалась только для суверенных евробондов Минфина на 2018 год. Эти бумаги предполагается использовать для возврата капитала в Россию российскими бизнесменами, которые держат деньги за рубежом.

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