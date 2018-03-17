Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новые ТОР в Иркутской области могут привлечь около 4 млрд рублей за 10 лет

Экономика и бизнес
17 марта, 11:54 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 17, марта. /ТАСС

В моногородах Саянск и Черемхово планируют создать более тысячи новых рабочих мест

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Иркутские моногорода Саянск и Черемхово, получившие накануне статус территорий опережающего развития (ТОР), смогут в ближайшие 10 лет привлечь порядка 4 млрд рублей частных инвестиций, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления, присвоившего статус ТОР 19 российским моногородам.

"За десять лет реализации этих проектов [на территории Иркутской области] планируется привлечение инвестиций в общем объеме около 4 млрд рублей, создание более тысячи новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе правительства.

По данным пресс-службы, в Черемхове предложены к реализации инвестиционные проекты по производству мебели, развитию стройиндустрии, переработке пищевых продуктов и дикоросов.

В проект развития Саянска включены такие инвестиционные проекты, как создание газохимического комплекса, комплекса производств глубокой переработки древесины, строительство свинокомплекса, тепличного комбината, реконструкция, модернизация действующего производства ООО "Саянский бройлер".

Сейчас в Иркутской области действует одна ТОР - "Усолье-Сибирское". Ее создали в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода Усолье-Сибирское путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий ("Усольехимпром" и "Усолье-Сибирский силикон"). В усольской ТОР на данный момент зарегистрированы три резидента - компания "Смартсинтез", выпускающая дезинфицирующие средства, машиностроительное предприятие "Усольмаш", которое занимается производством горно-обогатительного оборудования, и ООО "Лайм" с производством топливных пеллет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иркутская область
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге
2
Посол Великобритании прибыл в МИД РФ
3
Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье
4
В ЦИК РФ ответили на критику Госдепа в связи с недопуском "наблюдателей от СМИ" на выборы
5
На ярмарке в Португалии представили самую дорогую в мире шоколадную конфету
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Сегодня в России день тишины. Что это такое? Еще не поздно выбрать участок для голосования. Рассказываем как