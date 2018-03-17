Новые ТОР в Иркутской области могут привлечь около 4 млрд рублей за 10 лет

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Иркутские моногорода Саянск и Черемхово, получившие накануне статус территорий опережающего развития (ТОР), смогут в ближайшие 10 лет привлечь порядка 4 млрд рублей частных инвестиций, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления, присвоившего статус ТОР 19 российским моногородам.

"За десять лет реализации этих проектов [на территории Иркутской области] планируется привлечение инвестиций в общем объеме около 4 млрд рублей, создание более тысячи новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе правительства.

По данным пресс-службы, в Черемхове предложены к реализации инвестиционные проекты по производству мебели, развитию стройиндустрии, переработке пищевых продуктов и дикоросов.

В проект развития Саянска включены такие инвестиционные проекты, как создание газохимического комплекса, комплекса производств глубокой переработки древесины, строительство свинокомплекса, тепличного комбината, реконструкция, модернизация действующего производства ООО "Саянский бройлер".

Сейчас в Иркутской области действует одна ТОР - "Усолье-Сибирское". Ее создали в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода Усолье-Сибирское путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий ("Усольехимпром" и "Усолье-Сибирский силикон"). В усольской ТОР на данный момент зарегистрированы три резидента - компания "Смартсинтез", выпускающая дезинфицирующие средства, машиностроительное предприятие "Усольмаш", которое занимается производством горно-обогатительного оборудования, и ООО "Лайм" с производством топливных пеллет.