Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам

ГОРКИ, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев присвоил статус территории опережающего развития (ТОР) еще 19 городам, в том числе Новокузнецку и Пикалево. О своем решении он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

"Я подписал решение по еще девятнадцати территориям опережающего развития, крупный пакет", - сказал он.

Медведев уточнил, что этот статус получили города Онега, Канаш (Чувашская республика), Пикалево (Ленинградская область), Гаврилов Ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Долматова (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), поселок Угловка (Новгородская область), Новоалтайск (Алтайский край), поселок Линево (Новосибирская область), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), поселок Варгаши (Курганская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область).