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Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам

Экономика и бизнес
16 марта, 13:42 UTC+3

О своем решении глава правительства объявил на совещании по экономическим вопросам

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев присвоил статус территории опережающего развития (ТОР) еще 19 городам, в том числе Новокузнецку и Пикалево. О своем решении он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

"Я подписал решение по еще девятнадцати территориям опережающего развития, крупный пакет", - сказал он.

Медведев уточнил, что этот статус получили города Онега, Канаш (Чувашская республика), Пикалево (Ленинградская область), Гаврилов Ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Долматова (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), поселок Угловка (Новгородская область), Новоалтайск (Алтайский край), поселок Линево (Новосибирская область), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), поселок Варгаши (Курганская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область).

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