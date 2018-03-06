Глава Минвостокразвития допустил лишение некоторых площадок на Дальнем Востоке статуса ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка допустил, что некоторые производственные площадки в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) могут лишиться статуса территории опережающего развития (ТОР). Об этом он рассказал ТАСС во вторник.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что Минвостокразвития проведет анализ эффективности работы ТОР на Дальнем Востоке и представит соответствующий отчет в первом квартале 2018 года.

"Работа выполнена и, в общем-то, она с самого начала была достаточно понятна. Напомню, на Дальнем Востоке было создано 18 территорий опережающего развития, и в рамках некоторых из них есть отдельные площадки, которые оказались невостребованными. Мы сейчас отдельно завершаем обсуждение этой темы, и возможно, что по некоторым площадкам оперативно внесем изменения в постановление правительства и исключим их из режима ТОР", - сказал Галушка.

Территории опережающего развития создают для формирования благоприятных условий привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для населения. Статус резидента ТОР для компании предусматривает получение ряда налоговых льгот, а также использование пониженных отчислений по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ. При этом инвестор ТОР принимает на себя обязательства по финансовым инвестициям и созданию новых рабочих мест.