Минфин: предложения в законопроект о статусе криптовалют будут определяться позицией ЦБ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правовой статус и порядок регулирования оборота криптовалют в российской юрисдикции, которые будут предложены в соответствующем законопроекте, будут зависеть от позиции Банка России по данному вопросу, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Минфин и ЦБ в конце 2017 года представили проекты закона о цифровых финансовых технологиях, устанавливающих определения и базовые подходы к регулированию технологий распределенных реестров и производных от нее криптовалют, их обмена на фиатные валюты и иные активы, а также привлечения финансирования в токенах (ICO - Initial Coin Offering). Минфин предлагал разрешить майнинг (добычу) криптовалют и их обмен на другие криптовалюты и иные активы на лицензированных торговых площадках (биржах). Банк России придерживался консервативной позиции, указывая на высокие риски, связанные с майнингом и оборотом ничем не обеспеченных и не имеющих единого эмиссионного центра криптовалют.

Моисеев сообщил, что разногласия между ЦБ и Минфином сняты. Однако отвечая на вопрос о возможности обменных операций с криптовалютой, он сослался на коллег из Банка России. "ЦБ будет принимать решение", - пояснил он.

Проект закона, опубликованный на сайте Банка России, предусматривает только один вид сделок, которые смогут совершать владельцы цифровых финансовых активов (в соответствии с законопроектом, к ним относятся криптовалюты и токены). На сегодняшний день это сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту.