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Власти Чувашии назвали плюсы присвоения городу Канаш статуса ТОР

Экономика и бизнес
19 марта, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Глава региона отметил появление "новых инструментов для привлечения инвестиций в экономику города"

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Город Канаш благодаря статусу территории опережающего развития (ТОР) получит возможности для развития экономики и снизит зависимость от градообразующих предприятий. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.

"Канаш стал первым из пяти моногородов Чувашской Республики, который получил подобный статус <…> Создание ТОР "Канаш" позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующих организаций - ЗАО "Промтрактор-Вагон" и ОАО "Канашский автоагрегатный завод", повысить инвестиционную привлекательность города, создать новые рабочие места", - отметили в пресс-службе.

Глава региона Михаил Игнатьев уточнил, что присвоение статуса открывает для моногорода новые перспективы развития. "Присвоение городу Канаш статуса территории опережающего развития <…> открывает для моногорода принципиально новые возможности. Будут созданы высокотехнологичные рабочие места с достойным уровнем заработной платы. Самое главное, у нас появились новые инструменты для привлечения инвестиций в экономику города", - привели слова Игнатьева в пресс-службе.

Инвесторы на территории ТОР смогут реализовать проекты на льготных условиях. В их числе снижение ставки налога на прибыль с 20% до 5% на первые пять лет и 10% на вторые пять лет. Предпринимателей также освободят от налога на имущество и землю, обязательные страховые выплаты снизят с 34% до 7,6%.

На данный момент на территории Канаша создают индустриальный парк. Достигнуты предварительные договоренности о реализации на его площадях восьми проектов. В их числе создание комплекса по глубокой переработке пшеницы, производство чугунных, стальных отливок, стальной технической дроби, швейное производство форменной одежды. Инвесторы также планируют создать производство изделий из бетона, гипса и цемента, предприятие по механической обработке в области машиностроения, производство промышленных газов, изделий из асфальта или аналогичных материалов.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 16 марта подписал постановление правительства Российской Федерации о присвоении статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) еще 19 городам. В их числе города Онега (Архангельская область), Канаш (Чувашская республика), Пикалево (Ленинградская область), Гаврилов Ям (Ярославская область), Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Долматова (Курганская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), поселок Угловка (Новгородская область), Новоалтайск (Алтайский край), поселок Линево (Новосибирская область), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево (Ростовская область), поселок Варгаши (Курганская область), Губкин (Белгородская область) и Новокузнецк (Кемеровская область).

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