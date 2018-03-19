Власти Ярославской области отметили преимущества присвоения статуса ТОР Гаврилов-Яму

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Статус территории опережающего развития (ТОР), который на прошлой неделе получил моногород Гаврилов-Ям Ярославской области, позволит привлечь инвестиционные проекты на сумму около 1,4 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Статус ТОР позволит снизить зависимость местной экономики от градообразующих предприятий. За счет реализации различных инвестпроектов планируется привлечь в Гаврилов-Ям порядка 1,4 млрд рублей", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Ярославской области Максима Авдеева.

Он также отметил, что присвоение статуса позволит в целом повысить качество жизни населения Гаврилов-Яма. За счет прихода инвестора в городе планируют создать более 340 рабочих мест.

В 2017 году в Ярославской области статус ТОР получил город Тутаев. По данным регионального правительства, на согласовании в Минэкономразвития находится заявка на создание ТОР в Ростове.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 16 марта подписал постановление правительства Российской Федерации о присвоении статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) еще 19 городам. В их числе город Гаврилов Ям в Ярославской области. ТОР - это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливают особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности, в частности предусматривают льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие преференции.

Гаврилов-Ям - моногород с населением около 17,3 тыс. человек в Ярославской области. По данным Фонда развития моногородов, градообразующими предприятиями в нем являются Гаврилов-Ямский льнокомбинат и машиностроительный завод "Агат".