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Трамп запретил американцам производить транзакции в венесуэльской криптовалюте

Экономика и бизнес
19 марта, 20:16 дата обновления: 19 марта, 20:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, марта. /ТАСС

Президент США предупредил, что "любой сговор с целью нарушить данный запрет" будет преследоваться по закону

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ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп запретил в понедельник согражданам производить транзакции в венесуэльской криптовалюте El Petro.

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"Осуществление каких-либо транзакций физическими и юридическими лицами США или на территории США в криптовалюте, выпущенной правительством Венесуэлы, запрещено с сегодняшнего дня", - отметил он в подписанном исполнительном указе, который распространен Белым домом.

Как отмечается в документе, такая мера призвана не позволить "режиму [президента Николаса Мадуро] обойти введенные Соединенными Штатами [в отношении Венесуэлы] санкции". Трамп предупредил, что "любой сговор с целью нарушить данный запрет" будет преследоваться по закону.

El Petro - венесуэльская криптовалюта, поступившая в продажу 20 февраля. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости добываемой в стране нефти. Мадуро сообщил, что инвесторы выразили желание приобрести El Petro на $735 млн. Он разрешил добывать цифровые валюты на всей территории страны, одобрил предложение Национальной ассоциации авиалиний разрешить платить в El Petro за все их услуги, включая покупку топлива, кроме того, криптовалюта будет приниматься в качестве платежного средства за оказание консульских услуг, а также за услуги в сфере туризма.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам парламента страны, по итогам прошлого года инфляция превысила 2600%. В текущем году, по некоторым прогнозам, она может достичь 14000%.

10 января Национальная ассамблея Венесуэлы объявила недействительным решение властей о выпуске криптовалюты. Депутат Карлос Валеро тогда назвал ее введение мошенничеством и усомнился, что она решит проблемы инфляции. Это не остановило правительство страны, так как однопалатный парламент фактически утратил роль высшего законодательного органа после созыва в конце июля прошлого года Конституционной ассамблеи, в которой нет представителей оппозиции.

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