Для "дальневосточных гектаров" могут уменьшить кредиты на покупку деревянных домов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Получателям "дальневосточного гектара" могут уменьшить кредитную ставку на покупку деревянного дома на участках. Данное решение будут принимать после окончания пилотной программы по субсидированию ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов, реализацией которой занимаются в 2018 году. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"Принято постановление правительства РФ о субсидировании деревянного домостроения. Мы рассчитываем, что эта мера поддержки будет доступна также и получателям "дальневосточного гектара" и наши граждане смогут быстрее, дешевле построить дом на своей дальневосточной земле. Мы говорим о пилоте. В этом году мы это отработаем, и, естественно, будем предлагать более низкую ставку для получателей "дальневосточного гектара", - сказал он.

Качаев отметил, что в настоящее время задача министерства заключается в масштабировании этой меры поддержки и определении объемов ее предоставления.

"Здесь только одним субсидированием мы не обойдемся, однозначно необходимо разрабатывать специальные ипотечные продукты для получателей дальневосточного гектара, чтобы можно было по нормальным, доступным ценам, ставкам брать кредиты на строительство домов на дальневосточных гектарах", - добавил замминистра.

Субсидирование деревянного домостроения

Ранее ТАСС сообщил о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, который запускает программу субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов. В 2018 году фактически ставка на такую кредитную покупку уменьшится на 5%.

На реализацию программы в бюджете заложили 197 млн рублей, что позволит приобрести около 2,5 тыс. домов. При этом на программу действуют ограничения, в частности, максимальная сумма кредита не должна превышать 3,5 млн рублей. Также кредит могут предоставить на покупку домов у предприятий с минимальным оборотом в 200 млн рублей. В случае успешной реализации программу могут продлить на 2019-2021 годы.

Дальневосточный гектар

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно через интернет на портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.