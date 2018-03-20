ФАС возбудила дело против аэропорта Домодедово из-за недопуска таксомоторных парков

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против аэропорта Домодедово. Ведомство подозревает, что аэропорт создает дискриминационные условия по допуску таксомоторных парков на первую линию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"Возбуждено дело против Домодедово", - сказал представитель ведомства.

Дата рассмотрения дела пока не назначена, добавил он.

Глава ФАС Игорь Артемьев 15 марта говорил журналистам, что ФАС готовит дела против трех аэропортов Московского авиаузла из-за ограничения количества таксомоторных парков, машины которых имеют допуск к первой линии в аэропортах.Сейчас в столичных аэропортах существует ряд ограничений на въезд такси на ближайшую к зданию аэропорта дорогу - у такси с допуском к первой линии зачастую цены значительно выше. Глава ФАС добавил, что речь идет об антимонопольных делах против "трех крупнейших аэропортов" (Шереметьево, Домодедово и Внуково - прим. ТАСС).

Как пояснили в пресс-службе ФАС, пока нет ясности, будут ли возбуждены дела против еще двух аэропортов.

В пресс-службе аэропорта Домодедово ТАСС сообщили, что ожидают получения официальных документов.

"Мы ожидаем официальных документов от ФАС. После их получения и детального анализа мы будем готовы предоставить подробный ответ на позицию антимонопольного ведомства. Со своей стороны, аэропорт всегда выступал за конкуренцию, соблюдение действующего законодательства и обеспечение интересов пассажиров и гостей аэропорта в безопасных и качественных перевозках", - прокомментировала пресс-служба Домодедово.

В конце 2017 года Артемьев говорил, что ФАС планирует в первом квартале 2018 года потребовать резко увеличить число компаний такси и водителей, допущенных на первую линию в аэропорты Московского авиаузла.

Если этого не произойдет, ФАС обещал "жесточайшие штрафы в отношении аэропортовых администраций". При этом глава ФАС отмечал, что все аэропорты выразили готовность пойти навстречу ведомству и изменить существующую практику. Он уточнял, что для обеспечения безопасности водители, получившие доступ на первую линию, должны проходить проверку безопасности - но это не должно приводить к ограничению конкуренции между компаниями и завышению цен на услуги такси в аэропортах.