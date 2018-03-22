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CNBC: акционеры Tesla одобрили компенсационный пакет Илону Маску

Экономика и бизнес
22 марта, 3:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, марта. /ТАСС

В случае успешной реализации всех целей и роста общей капитализации компании, состояние предпринимателя может увеличиться за 10 лет на $55,8 млрд

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Основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск

Основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск

© AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Акционеры производителя электромобилей Tesla одобрили в среду 10-летний компенсационный пакет для генерального директора Илона Маска, который потенциально может принести ему более $55 млрд. Об этом сообщил телеканал CNBC.

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Акционеры утвердили представленный ранее план, согласно которому Маск в дальнейшем лишится гарантированного оклада и будет получать компенсацию в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации. Tesla намерена увеличить ее с нынешних примерно $53 млрд до более чем $650 млрд.

Согласно условиям, оговоренным с Маском, в течение ближайших 10 лет материальная компенсация будет ему выплачиваться в форме передачи в собственность акций компании. Это произойдет путем осуществления 12 траншей, каждый из которых будет равен 1% текущего числа акций Tesla.

Первый транш гендиректор получит лишь после того, как капитализация Tesla превысит $100 млрд. Каждый следующий денежный перевод будет перечисляться после того, как данный показатель будет увеличиваться еще на $50 млрд. Таким образом, чтобы получить свою компенсацию в полном объеме, Маск должен гарантировать увеличение капитализации Tesla до более чем $650 млрд.

Формально одобренная сумма компенсации, исходя из нынешней стоимости акций, равна $2,6 млрд. Однако в случае успешной реализации всех целей и роста общей капитализации Tesla, состояние Маска может увеличиться за 10 лет на $55,8 млрд. Сейчас журнал Forbes оценивает его личный капитал в чуть более $20 млрд.

При этом Маск, согласно договоренностям, будет получать материальное вознаграждение только в том случае, если в течение ближайших 10 лет останется на посту руководителя Tesla. Нынешний план вознаграждения составлен по образу аналогичного соглашения, которое компания заключила с Маском в 2012 году. Тогда он успешно выполнил поставленные перед ним задачи, в течение пяти лет увеличив капитализацию компании в 17 раз.

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