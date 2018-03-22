Китай пообещал предпринять ответные шаги на протекционистские меры США

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Китай выражает решительный протест в связи с решением президента США Дональда Трампа о принятии новых торговых мер в отношении республики, "приводящих к дисбалансу рынка", и предпримет ответные шаги. Об этом сообщило в четверг минкоммерции КНР.

"Китайская сторона не раз излагала свою позицию по вопросам подобного рода: мы решительно против таких односторонних протекционистских действий, - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. - Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как нарушаются законные права Китая, и непременно предпримем ответные шаги".

Ранее пресс-служба Белого дома проинформировала, что Трамп в четверг объявит о новых торговых мерах Вашингтона в отношении Пекина в связи со спецификой торговой политики КНР. Американский лидер собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".