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Китай пообещал предпринять ответные шаги на протекционистские меры США

Экономика и бизнес
22 марта, 8:54 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 22, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд

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ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Китай выражает решительный протест в связи с решением президента США Дональда Трампа о принятии новых торговых мер в отношении республики, "приводящих к дисбалансу рынка", и предпримет ответные шаги. Об этом сообщило в четверг минкоммерции КНР.

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"Китайская сторона не раз излагала свою позицию по вопросам подобного рода: мы решительно против таких односторонних протекционистских действий, - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. - Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как нарушаются законные права Китая, и непременно предпримем ответные шаги".

Ранее пресс-служба Белого дома проинформировала, что Трамп в четверг объявит о новых торговых мерах Вашингтона в отношении Пекина в связи со спецификой торговой политики КНР. Американский лидер собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну", или вынудил передать ее "в обмен на доступ к своему рынку".

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