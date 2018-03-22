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"Ведомости": "Ростех" и фонд Варданяна купили долю в проекте технологии распознавания лиц

Экономика и бизнес
22 марта, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Сумма совершенных сделок не раскрывается

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "РТ-развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") и фонд Рубена Варданяна New Dimension Fund Variable Capital Investment выкупили долю в NtechLab - российском разработчике технологии распознавания лиц. Об этом сообщили газете "Ведомости" представители компаний.

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По словам представителя "Ростеха", дочерняя структура стала владельцем 12,5% NtechLab через свою "дочку" Yota Holding Ltd. При этом совет директоров NtechLab возглавит директор "Ростеха" по особым поручениям Василий Бровко, подтверждают представители "Ростеха" и NtechLab.

New Dimension Fund Variable Capital Investment приобрел 25% технологической компании.

Основатели NtechLab Артем Кухаренко (16,2%) и еще четверо (по 11,4%) владеют компанией через кипрские структуры, рассказал изданию представитель NtechLab, оставшаяся доля - у миноритария из первого раунда инвестиций.

Сумма совершенных сделок не раскрывается, однако, по оценкам работника одной из российских IT-компаний, знакомого с партнерами NtechLab, на международном рынке стоимость такой компании начинается от $100 млн, но в России же такой актив можно купить в разы дешевле.

NtechLab - российская стартап-компания, основанная в 2015 году программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Стартап специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Пилотные проекты по внедрению технологии NtechLab запущены примерно в 100 компаниях по всему миру, включая Россию, Европу, США и Китай.

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