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Минфин вернул на доработку законопроект о денежных суррогатах

Экономика и бизнес
22 марта, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Законопроект о денежных суррогатах будет предусматривать уголовное наказание за использование криптовалют в преступной деятельности, схожей с созданием финансовых пирамид

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин РФ вернул законопроект о денежных суррогатах на доработку, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

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"Мы вчера сидели часа полтора с нашими юристами, решили развернуть его [проект закона] еще раз на доработку. Пока нас текст не устроил - он сформулирован сейчас так, что можно представить ситуацию, что будут привлекаться (к уголовной и административной ответственности - прим. ТАСС) люди, которые ничего плохого не сделали", - сказал он.

Законопроект о денежных суррогатах будет предусматривать уголовное наказание за использование криптовалют в преступной деятельности, схожей с созданием финансовых пирамид, говорил ранее Моисеев. Максимальное наказание будет предусматривать лишение свободы на срок четыре года.

В начале февраля Моисеев заявлял, что Минфин РФ рассчитывает на внесение в Госдуму законопроекта о денежных суррогатах в период осенней сессии нижней палаты парламента.

По его словам, законопроект будет сконструирован от обратного: если рубль - единственное платежное средство в РФ, то суррогаты - это остальные инструменты, которые участники экономической деятельности будут пытаться использовать в этом качестве. Таким образом, основной задачей документа будет защитить статус национальной валюты РФ и установить санкции за использование денежных суррогатов как платежного средства. Они будут жесткими, предположительно аналогично тем, которые полагаются за создание финансовых пирамид, указывал замминистра.

Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ не предполагается, подчеркивали в Минфине.

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СМИ стало известно о подготовке законопроекта о денежных суррогатах после того, как Минфин и Банк России опубликовали свои предложения о регулировании криптовалют на территории РФ. Минфин допускает возможность их оборота на лицензированных площадках (биржах), в то время как мегарегулятор неизменно выступает против возможности их использования в обменных операциях.

По мнению ЦБ, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать, в том числе сомнительные транзакции, проведенные ранее.

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