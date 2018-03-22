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Нижегородская область получит 645,5 млн рублей на завершение строительства метро "Стрелка"

Экономика и бизнес
22 марта, 15:00 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 22, марта. /ТАСС

Врио губернатора области Глеб Никитин отметил, что важно завершить строительство в сроки, чтобы достойно принять гостей ЧМ-2018

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 марта. /ТАСС/. Нижегородская область получит дополнительно 645,5 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на завершение строительства станции метро "Стрелка", которую возводят рядом со стадионом "Нижний Новгород" в рамах подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. Средства необходимы в связи с удорожанием и появлением новых работ, сообщил в четверг журналистам врио губернатора региона Глеб Никитин.

"Решение правительством [РФ] принято по нашему предложению. <...> Будет выделено дополнительно [из резервного фонда правительства РФ] 645,5 млн рублей, эта сумма пойдет на финансирование строительства [станции метро "Стрелка"] с учетом удорожания различного рода работ и появления дополнительных работ в рамках строительства метрополитена", - сказал он.

По словам Никитина, главная задача региона - завершить строительство в сроки, чтобы достойно принять гостей чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде. "Мы считаем, что средств на завершение строительства будет достаточно с учетом принятого сегодня правительством решения", - добавил он.

Ранее сообщалось, что станцию метро "Стрелка", строящуюся в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу, планируют открыть в конце апреля. Готовность станции составляет 94%, отделочные работы внутри нее должны завершить к концу марта. 905 человек работают над сдачей объекта круглосуточно в две смены. По данным министерства строительства региона, стоимость контракта строительства станции "Стрелка" составляет 10,396 млрд рублей, в том числе 6,226 млрд - из федерального, 3,832 млрд - из областного и 21 млн - из городского бюджетов.

В конце января эксперты Главгосэкспертизы выдали положительные заключения по проектной документации, результатам инженерных изысканий и сметной стоимости строительства строящейся Сормовско-Мещерской линии нижегородского метро, ведущей к стадиону "Нижний Новгород", на котором летом пройдут матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу.

О нижегородском метро

Сормовско-Мещерская линия - вторая ветка Нижегородского метрополитена и единственная в России линия с левосторонним движением. Стадион "Нижний Новгород" расположен у слияния Оки и Волги, рядом находится новый микрорайон "Мещерское озеро", откуда до уже работающих станций метро можно добраться только на наземном транспорте. Новая станция метро "Стрелка" появится недалеко от стадиона. Предполагается, что пользоваться станцией будут до 104,5 тыс. пассажиров в сутки, или порядка 30,5 млн в год.

Нижегородское метро состоит из двух линий, 14 станций, общая протяженность путей в обоих направлениях составляет 38,8 км. Станции располагаются в пяти из восьми районов города. Среднесуточный пассажиропоток - 130 тыс. пассажиров, это 18% от общего пассажиропотока, перевозимого муниципальным транспортом Нижнего Новгорода.

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