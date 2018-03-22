Минфин и ВТБ обсуждают механизм передачи кредитов гособоронзаказа от ВТБ к Промсвязьбанку

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин и ВТБ ведут обсуждение механизма передачи кредитов гособоронзаказа (ГОЗ) от ВТБ к Промсвязьбанку, сам факт передачи не обсуждается. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее сегодня он сообщил, что правительство РФ и Сбербанк договорились о передаче Сбербанком портфеля кредитов в рамках гособоронзаказа Промсвязьбанку, который назначен опорным банком обслуживания ГОЗ.

"Одинаковое положение со Сбербанком и ВТБ, работа продолжается с обоими банками. Вопрос о механизме стоит на повестке в отношении обоих банков, позиции у них схожи. Сам факт передачи кредитов не обсуждается, обсуждается механизм. Вот его мы должны выработать", - рассказал он.

Он отметил, что обсуждение механизма передачи кредитов идет непросто. "Как они будут передаваться, как за ними будет следовать капитал, которым этот кредит обслуживается - этот вопрос самый тяжелый", - пояснил замминистра.

По словам Моисеева, Минфин согласовал с ключевыми ведомствами позицию по законопроекту, который описывает в числе прочего порядок передачи Промсвязьбанку кредитов предприятиями ОПК, законопроект будет внесен после согласования позиции с банками.

"Один из элементов [законопроекта] - порядок передачи кредитов. Собственно, это сейчас с банками и обсуждается. [Внесен законопроект будет], когда договоримся. Я хотел бы, конечно, в течение недели договориться. В принципе, у нас позиция с ведомствами ключевыми согласована - это Минобороны, и ЦБ, и Федеральное казначейство. Осталось с банками договориться, и все, и будем [вносить законопроект]", - сказал он.

Ранее 20 марта глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопрос о передаче капитала вместе с портфелем кредитов ГОЗ, заявил, что банки "не страдают" избытком капитала и поэтому вряд ли будут охотно им делиться с опорным банком гособоронзаказа.