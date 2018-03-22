США подадут иск в ВТО против Китая и рассмотрят инвестиционные ограничения

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг объявит о том, что поручает представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру начать разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) против Китая за его нарушения международных правил торговли, а также даст министру финансов Стивену Мнучину 60 дней на подготовку мер по ограничению китайских инвестиций в американские компании. Об этом заявил заместитель директора экономического совета Белого дома Эверетт Эйзенстэт во время брифинга для журналистов.

Глава государства подписывает означенный документ после того, как Лайтхайзер известил его об итогах расследования о предположительном нарушении Китаем интеллектуальных прав американских компаний, которое было инициировано еще в августе прошлого года. По итогам этого разбирательства в том числе выяснилось, что Китай использует нечестные торговые практики для приобретения ноу-хау и технологий американских компаний, которые впоследствии используются китайскими предприятиями для получения конкурентных преимуществ.

"Президент также намерен запросить и дать указание представителю США на торговых переговорах начать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) для противодействия дискриминационным [торговым] практикам Китая, а также поручит министру финансов [Стивену Мнучину] в течение 60 дней подготовить предложения по реализации действий исполнительной ветки власти... против нечестного приобретения американских инвестиций по указанию предприятий Китая в сфере технологий, которые считаются важными для США", - сказал он.

Поводом для поручения Мнучину, как пояснил Эйзенстэт, послужил один из выводов расследования Лайтхайзера. Выяснилось, что "власти Китая дают указания систематически покупать и инвестировать в американские компании с целью заполучить технологии для получения конкурентного преимущества на территории Китая. Это в свою очередь забирает долю рынка у компаний США и других государств мира", - уточнил он.

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, продавая продукцию по заниженным ценам. Президент США подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.