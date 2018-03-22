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Вашингтон попросил Пекин немедленно сократить торговый дефицит с США на $100 млрд

Экономика и бизнес
22 марта, 20:04 дата обновления: 22 марта, 20:42 UTC+3

В 2017 году размер дефицита между Китаем и США превысил $500 млрд

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ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Китай немедленно сократить торговый дефицит между Вашингтоном и Пекином на $100 млрд.

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"Я говорил с высокопоставленными представителями Китая, в том числе с председателем [КНР Си Цзиньпином]. Я попросил их сократить торговый дефицит немедленно на $100 млрд", - сказал американский лидер в четверг перед церемонией подписания меморандума о торговых мерах против Китая.

Как неоднократно отмечал ранее глава государства, самой существенной проблемой в отношениях с Пекином является постоянно растущий торговый дефицит, который в прошлом году превысил $500 млрд. Такую ситуацию Трамп называет недопустимой и считает, что Китай получил возможность колоссальными темпами наращивать экономику за счет того, что предыдущие американские администрации позволили Китаю вступить в ВТО.

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