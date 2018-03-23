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Bloomberg: США начали расследование в отношении компании Kalashnikov USA

Экономика и бизнес
23 марта, 2:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, марта. /ТАСС

Власти хотят ознакомиться с документами относительно запроса компании на получение налоговых льгот

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Материал из 1 страницы
© EPA/MAXIM SHIPENKOV

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Прокуратура Майами (штат Флорида) начала разбирательство в отношении американской компании Kalashnikov USA, производящей автоматическое стрелковое оружие. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

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По сведениям его источников, власти рассчитывают ознакомиться с документами, касающимися запроса со стороны компании на получение налоговых льгот. Представители Kalashnikov USA направили его в 2015 году властям Флориды. Следователей интересуют данные, касающиеся работы компании RWC Group LLC. Ей, как отмечает агентство, принадлежит завод Kalashnikov USA в городе Помпано-Бич недалеко от Майами.

В публикации говорится, что RWC Group в 2012 году продавала продукцию российского концерна "Калашников" в США. После введения Вашингтоном в 2014 году в связи с событиями на Украине санкций в отношении российского концерна "RWC Group заявила, что оборвала все связи с Россией и концерном "Калашников" и в полной мере выполняет ограничительные меры США".

Один из менеджеров RWC Group и Kalashnikov USA сообщил агентству, что фирмы не допускают никаких нарушений. Ранее в этом месяце издание Bloomberg Businessweek выступило с утверждением, что какие-то связи между RWC Group и концерном "Калашников" сохранялись и после введения санкций.

В прокуратуре Майами отказались от комментариев утверждений агентства о начале расследования.

В июле 2015 года в пресс-службе концерна "Калашников" сообщили, что предприятие не может препятствовать продаже в США автоматов Калашникова в связи с антироссийскими санкциями. В концерне тогда уточнили, что "на территории США товарный знак не был зарегистрирован". Представители предприятия назвали ожидаемым начало производства автоматов Калашникова на территории США и заявили, что намерены бороться с этим явлением, выпуская принципиально новые изделия.

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