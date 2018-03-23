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Меркель заявила, что Евросоюз ожидает окончательного решения США по пошлинам

Экономика и бизнес
23 марта, 3:59 дата обновления: 23 марта, 4:05 UTC+3

Канцлер ФРГ отметила, что ЕС готов принять ответные меры

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БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Евросоюз ожидает окончательного решения администрации США по вопросу таможенных пошлин на сталь и алюминий. В случае их введения на продукцию из ЕС последуют ответные меры, заявила в ночь на пятницу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня работы саммита ЕС.

"Мы пока не можем сказать, каким будет решение, - сказала она. - Мы считаем, что было важно искать пути для диалога, поскольку, на наш взгляд, эти пошлины ничем не оправданы".

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"Мы должны подождать окончательного решения американской администрации. Если дело дойдет до пошлин, то мы ответим контрмерами", - подчеркнула Меркель.

Импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно должны начать действовать в пятницу в США. Президент Дональд Трамп объявил об этом решении еще 8 марта, указав, что оно вступит в силу через 15 дней. Позже министерство торговли США уточнило, что это произойдет 23 марта.

В четверг представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил, что американская администрация приняла решение пока не вводить таможенные пошлины на импортную продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из ряда стран, являющихся союзниками и партнерами Вашингтона, в том числе из стран ЕС.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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США Германия
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