Меркель заявила, что Евросоюз ожидает окончательного решения США по пошлинам

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Евросоюз ожидает окончательного решения администрации США по вопросу таможенных пошлин на сталь и алюминий. В случае их введения на продукцию из ЕС последуют ответные меры, заявила в ночь на пятницу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня работы саммита ЕС.

"Мы пока не можем сказать, каким будет решение, - сказала она. - Мы считаем, что было важно искать пути для диалога, поскольку, на наш взгляд, эти пошлины ничем не оправданы".

"Мы должны подождать окончательного решения американской администрации. Если дело дойдет до пошлин, то мы ответим контрмерами", - подчеркнула Меркель.

Импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно должны начать действовать в пятницу в США. Президент Дональд Трамп объявил об этом решении еще 8 марта, указав, что оно вступит в силу через 15 дней. Позже министерство торговли США уточнило, что это произойдет 23 марта.

В четверг представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил, что американская администрация приняла решение пока не вводить таможенные пошлины на импортную продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из ряда стран, являющихся союзниками и партнерами Вашингтона, в том числе из стран ЕС.