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Япония будет добиваться отмены для нее новых американских пошлин на сталь и алюминий

Экономика и бизнес
23 марта, 6:34 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 23, марта. /ТАСС

На США приходился около 5% японского экспорта стали

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ТОКИО, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Японии будет добиваться исключения себя из списка стран, на которые распространяются новые пошлины США на сталь и алюминий. Об этом в пятницу заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.

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"Тот факт, что Япония попала в список стран, на которые распространяются новые пошлины, заслуживает крайнего сожаления, - отметил он. - Мы приложим все усилия, чтобы убедить американскую сторону исключить Японию из этого списка". Он также подчеркнул, что экспорт из Японии, которая является союзником США, не может оказывать негативное влияние на американскую промышленную безопасность.

Япония ежегодно экспортирует около 2 млн тонн стали в США, что составляет около 5% от всего японского экспорта стали.

Импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно должны начать действовать в пятницу в США. Президент Дональд Трамп объявил об этом решении еще 8 марта, указав, что оно вступит в силу через 15 дней. Позже Министерство торговли США уточнило, что это произойдет 23 марта.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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