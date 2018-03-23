Россия может оспорить американские импортные пошлины на сталь и алюминий в суде ВТО

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия планирует обратиться в суд ВТО из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на сталь и алюминий.

Об этом заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

"То, что сейчас США ввели пошлину на сталь и алюминий... это вплотную касается РФ и Китая. Вот здесь наша задача - и нашего министерства, и департамента международных переговоров Минэкономразвития - активно включиться в этот процесс, обратиться в орган по разрешению споров ВТО и признать, что данные пошлины введены с нарушением правил ВТО", - сказал замминистра.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия (25% и 10% соответственно). Оно вступило в силу 23 марта. При этом временно - до 1 мая - пошлины не будут действовать в отношении продукции из Канады, Мексики, стран Евросоюза, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

Многие страны уже пообещали симметричный ответ США и заявили о намерении обратиться в ВТО. Так, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила об ответных мерах в случае, если Вашингтон не освободит европейскую сталь и алюминий от пошлин. Власти Китая заявили, что рассматривают возможность введения пошлин на ряд товаров из США.

Россия также выразила обеспокоенность. При этом, по словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, хотя эти меры и нанесут определенный ущерб российской отрасли, он окажется меньше, чем для ряда других стран, в частности, Китая.