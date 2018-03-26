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Титов предложил обязать предпринимателей страховать ответственность после ЧП в Кемерове

Экономика и бизнес
26 марта, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

По словам бизнес-омбудсмена, в этом случае предприниматели сами будут заинтересованы в реальном отсутствии нарушений

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Единственным решением проблемы с безопасностью торговых центров и других объектов, которые посещает большое количество людей, является введение обязательного страхования ответственности предпринимателей. Об этом ТАСС заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов после гибели людей в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

По последним данным, в пожаре в воскресенье погибло 64 человека, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс не исключил в понедельник, что ТЦ мог быть не застрахован. По словам очевидцев, во время пожара не сработала сигнализация, а пожарные выходы были заблокированы.

"Единственное решение проблемы, помимо наведения порядка с нормативной базой, - это обязательное страхование ответственности предпринимателей, чтобы они сами были заинтересованы в реальном отсутствии нарушений. Страховая компания, которой придется компенсировать ущерб, найдет способы сделать так, чтобы застрахованный соблюдал требования безопасности. А в этом случае и проверки МЧС будут все чаще заканчиваться тем, что инспекторы не найдут нарушений", - заявил Титов в понедельник.

По его словам, трагедия в Кемерове наглядно показывает, что нельзя приставить к каждому объекту честного и ответственного инспектора, который проверял бы его ежедневно и ежечасно.

"Ужесточить и запретить - это первое решение, которое приходит в голову под воздействием эмоций. Оно в корне неверное. Существующая нормативная база и регламенты более чем требовательны в области противопожарной безопасности", - сказал бизнес-омбудсмен.

При этом он отметил, что такие нормы крайне запутаны и местами практически невыполнимы. "Более того, не секрет, что сложившая ситуация несет в себе огромную коррупционную составляющую. Логика же бизнеса очевидна - раз придется платить взятку для нормальной работы, то зачем еще тратить средства на противопожарное обеспечение? Ведь вопрос, что называется, уже "закрыт", - заявил Титов. По его словам, необходимо сделать нормы выполнимыми, а уже после этого ужесточать наказание за их несоблюдение.

Порядок с собственниками

Нарушение противопожарных требований - только "вершина айсберга", сказал Титов.

"Власть должна не обрушивать на предпринимателей новый вал проверок, а не допускать маскировки большого бизнеса под малый, как это, скорее всего, и произошло в структуре собственности кемеровского ТРЦ", - сказал он

Ситуация с собственностью ТЦ "Зимняя вишня" "крайне туманна", сказал Титов. "Если смотреть в данных Росреестра, то окажется, что у здания (представляющего собой перестроенный корпус Кемеровского кондитерского комбината 1968 года) как минимум четыре совладельца, плюс еще часть площадей принадлежит невыясненным лицам", - отметил он.

По словам бизнес-омбудсмена, выяснить детали предстоит следствию, но, очевидно, что необходимо работать над формированием правильных, отражающих реальность, кадастров. Титов отметил, что также масса вопросов возникает к процессу перестройки здания в 2009 году - кто и как разрешил проводить ее именно так, как она была сделана. "На том этапе противопожарная безопасность должна была контролироваться на объекте недвижимости в целом, а не в отдельных помещениях, которые снимают арендаторы", - сказал Титов.

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Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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