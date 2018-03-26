Дочерние компании "Северстали" оспорили пошлины на сталь в США в суде

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. "Дочки" "Северстали" - Severstal Export GmbH и Severstal Export Miami Corp. - подали иск против правительства США в Федеральный суд по вопросам международной торговли США. В исковом заявлении компании требуют ввести судебный запрет на применение 25% пошлины на импорт в США продукции "Северстали", а также рассмотреть дело в ускоренном порядке (14 дней), сообщил официальный представитель "Северстали".

"США не являются одним из приоритетных рынков "Северстали". В 2017 году на США пришлось около 2% продаж компании (в выручке, или около 4% в объемах). Эти объемы мы сможем перенаправить на другие рынки. В то же время "Северсталь" всегда защищает свои интересы в рамках международного законодательства, даже если речь идет о неприоритетном рынке. По нашему мнению, решение по статье 232 (статья закона о расширении торговли от 1962 года, на основании которой введены новые пошлины - прим. ред.), является грубым нарушением международных норм и законов США, а утверждение о том, импорт стальной продукции в США является угрозой национальной безопасности страны, на котором оно базируется, совершенно не соответствует действительности", - сообщил ТАСС официальный представитель "Северстали".

Ранее в понедельник представитель Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) сообщил ТАСС, что североамериканская "дочка" производителя стали - NLMK USA - воспользовалась механизмом подачи заявок на исключение продукции НЛМК (слябы) из-под действия новых пошлин.

С 23 марта в США вступили в силу новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию, которые применяются ко всем основным видам проката и полузаготовки. Размер пошлин составляет 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, которые поставляют продукцию в США. Пошлины временно (до 1 мая) не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, а также из стран Евросоюза.