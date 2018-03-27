СМИ: Цукерберг отказался лично выступить перед комитетом британского парламента

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг ответил отказом на запрос Комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий выступить на своем заседании по делу о сборе данных о пользователях социальной сети компанией Cambridge Analytica. Об этом сообщила во вторник газета The Independent.

По данным издания, вместо себя Цукерберг собирается отправить в Лондон одного из своих заместителей: технического директора компании Майка Шрепфера или главу отдела производства Криса Кокса.

"Facebook полностью осознает общественную и парламентскую заинтересованность в этом вопросе и поддерживает ваше убеждение в том, что эти вопросы должны решаться на самых высоких уровнях компании теми, кто занимает авторитетную позицию, чтобы ответить на них. Таким образом, господин Цукерберг лично попросил одного из своих заместителей обеспечить свою возможность предоставить показания комитету", - приводит издание текст письма, направленного комитету главой отдела общественной политики компании в Великобритании Ребеккой Стимсон.

Скандал со сбором личных данных

Ранее газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

Cambridge Analytica отрицает свою причастность к неправовым действиям, но при этом 20 марта правление этой компании объявило о приостановке полномочий исполнительного главы Александера Никса с немедленным вступлением этого решения в силу.

В США в связи с произошедшим начали расследование Федеральная торговая комиссия и генпрокуратуры ряда штатов.

Марк Цукерберг уже принес свои извинения. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных, и заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса США в ходе слушаний по данному вопросу.