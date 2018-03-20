Как Cambridge Analytica "взламывала выборы" по всему миру

Избрание Дональда Трампа, голосование по Brexit, победа Ухуру Кениаты на выборах в Кении — все это, как утверждают западные журналисты, стало возможным благодаря деятельности компании Cambridge Analytica (CA), которая повлияла на ход более чем 200 плебисцитов в разных странах. ТАСС рассказывает, как с помощью сбора big data ("больших данных") фирма из 150 человек могла вершить судьбы мира.

"Политическое оружие Трампа"

В начале ноября 2016 года телекомпания CNN сообщила, что у избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа есть "секретное политическое оружие". Это фирма Cambridge Analytica, которая расположена в Лондоне и получила за свои услуги в сентябре более $5 млн. Расследование об использовании персонализированной рекламы в избирательной кампании Трампа и голосовании по Brexit также опубликовал швейцарский журнал Das Magazin.

Cambridge Analytica утверждала, что ее специалисты с помощью различных методов анализа способны убедить американских избирателей голосовать за Трампа на всеобщих выборах 8 ноября. В частности, сотрудники фирмы создают психологический портрет человека на основе изучения порядка 5 тыс. различных параметров. Учитываются такие аспекты, как политические пристрастия, как индивидуум голосовал на предыдущих выборах, какие передачи он смотрит по телевизору, где и какие товары покупает и т.д.

Затем избирателю предлагается пройти анонимный психологический тест, в ходе которого определяются степень его откровенности, совестливости, законопослушности и склонности к нервным срывам. Это позволяет найти оптимальный индивидуальный подход к потенциальному стороннику, заявил CNN глава лондонской фирмы Александер Никс.

"Мы можем совместить полученные даты с идентификационными файлами с тем, чтобы направить им агитационные материалы по социальным сетям или на цифровые носители. Или же мы можем сравнить данные с историей просмотра телевизионных передач, чтобы лучше понять их интересы. В этом случае они будут получать наши послания во время просмотра этих передач", — пояснил он.

50 миллионов пользователей

Как стало известно The New York Times, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения-опросника, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании стереть данные, однако этого сделано не было. Несколько дней назад в соцсети выяснили, что не вся информация была удалена полностью, в связи с чем администрация Facebook заблокировала аккаунт Cambridge Analytica.

Программа Когана получала данные пользователей с их разрешения, и более того — тем, кто проходил психологический тест, выплачивались деньги. Однако Коган нарушил правила Facebook, так как без уведомления передал полученную им информацию в Cambridge Analytica. В целом компания собрала информацию о 50 млн пользователей и использовала ее в предвыборной кампании Трампа.

Ранее Cambridge Analytica работала на бывшего соперника — однопартийца Дональда Трампа в предвыборной гонке за пост президента США — Теда Круза. Сенатор от штата Техас заплатил фирме более $5,8 млн, но, несмотря на это, уступил миллиардеру по итогам сезона первичных выборов.

Почта Хиллари

Александер Никс также хотел получить доступ к письмам Хиллари Клинтон через Джулиана Ассанжа. Директор Cambridge Analytica отправил электронное письмо главе WikiLeaks летом 2016 года. В нем он просил предоставить доступ к удаленной личной переписке Клинтон, которую можно было бы использовать в выгодных для штаба Трампа политических целях.

WikiLeaks никогда не подтверждала, что в ее распоряжении могли находиться удаленные письма экс-госсекретаря. Но именно на WikiLeaks была опубликована переписка сотрудников Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, из которой следовало, что они активно стремились поддержать в ходе президентской кампании Клинтон и дискредитировать ее основного конкурента из числа однопартийцев — сенатора Берни Сандерса. Разразившийся скандал стоил должности не только председателю НКДП Дебби Вассерман-Шульц, но и ряду других ответственных сотрудников комитета.

Ассанж, который с 2012 года проживает на территории посольства Эквадора в Лондоне, подтвердил в своем Twitter, что Никс действительно связывался с WikiLeaks в прошлом году до проведения выборов в США в ноябре, однако не стал вдаваться в подробности. По словам Ассанжа, данный запрос "был отклонен" его организацией.

200 выборов

О вмешательстве CA в политические процессы по всему миру рассказал телеканал Channel 4 в своем фильме-расследовании. Журналист телеканала встречался с сотрудниками Cambridge Analytica под видом клиента, желающего повлиять на результат выборов на Шри-Ланке, и вел тайную съемку встреч в отелях Лондона с ноября 2017 года по январь 2018 года. В ходе беседы глава компании Александр Никс рассказал, что его фирма вмешалась в ход более чем 200 выборов в разных странах мира, среди которых Нигерия, Кения, Чехия и Аргентина.

"Мы предлагали кандидату большую сумму на финансирование его предвыборной кампании в обмен на землю, например, записывали это на видео, а затем размывали лицо нашего человека и выкладывали запись в интернет", — цитирует Никса телеканал на своем сайте. Отвечая на вопрос о поиске компрометирующего материала, он также рассказал, что компания отправляла к домам кандидатов проституток.

Во встречах, помимо самого Никса, принимали участие эксперт по данным Алекс Тайлер и управляющий директор Марк Тернбулл. Последний рассказал, что сотрудники CA размещали компрометирующие данные о кандидатах на отдельных сайтах и в социальных сетях. Компания при этом могла по желанию клиента действовать не от собственного имени, а использовала фальшивые, маскируясь под студентов, которые выполняют учебные работы в университете, или туристов.

В ответ на публикацию Channel 4 представитель CA заявил, что сотрудники компании действительно встречались с журналистом телеканала, однако их ответы были истолкованы неверно. "Оценка законности и репутационных рисков имеет для нас важнейшее значение, мы регулярно проводим встречи с перспективными клиентами, чтобы определить неэтичные и незаконные намерения. Два руководящих сотрудника Cambridge Analytica пошутили над этими вопросами и активно пытались заставить клиента раскрыть свои намерения. Они ушли со встречи с серьезными опасениями и больше никогда с ним не встречались", — говорится в тексте, опубликованном на сайте компании в понедельник.

Александр Никс заявил, что "глубоко сожалеет" о своем участии в этих встречах и подчеркнул, что компания не предлагает взятки и не подсылает никому проституток, а также не распространяет недостоверную информацию. Позднее он заявил о готовности уйти в отставку, "если это поможет компании".

Удар по Facebook

Новости о том, что CA собирала данные о пользователях через Facebook, нанесли удар по соцсети. По итогам торговой сессии 19 марта стоимость ценных бумаг Facebook снизилась почти на 7%. Состояние американского предпринимателя Марка Цукерберга сократилось более чем на $6 млрд. Цукербергу, а также подконтрольным ему структурам принадлежит более 403 млн акций компании Facebook. Их общая стоимость после падения на 7% превышает $68 млрд.

Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Цукерберга в итоге равняется $70,4 млрд. Предприниматель занимает пятое место в списке самых богатых людей мира. Он уступает лишь главе компании Amazon Джеффу Безосу ($129 млрд), основателю Microsoft Биллу Гейтсу ($91,4 млрд), руководителю инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту ($87,6 млрд), а также основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге ($70,8 млрд).

Позиция ЕС и США

Европарламент 19 марта объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей. Как сообщили в Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова поднимет этот вопрос в ходе встреч с представителями компании и федерального правительства во время своего визита в Соединенные Штаты на текущей неделе.

Между тем парламентарии США не намерены проводить дополнительных разбирательств в свете скандала вокруг компании Cambridge Analytica. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Конуэй, отвечающий за проведение в спецкомитете по разведке расследования в связи с приписываемым России вмешательством в американские выборы. Конуэй констатировал, что обвинения в адрес Cambridge Analytica "вызывают беспокойство", однако подчеркнул, что это не меняет намерений республиканцев в спецкомитете завершить расследование.