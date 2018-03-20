Цукерберг приглашен в Европарламент для объяснений по Cambridge Analytica

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Главе американской социальной сети Facebook Марку Цукербергу направлено приглашение в Европейский парламент, депутаты которого хотели бы услышать разъяснения по поводу незаконного сбора компанией Cambridge Analytica личных данных пользователей соцсети. Об этом написал во вторник на своей странице в Twitter председатель Европарламента Антонио Таяни.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy. — Antonio Tajani (@EP_President) 20 марта 2018 г.

"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен прояснить перед представителями 500 млн европейцев, что личные данные не используются для манипулирования демократией", - заявил Таяни.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook передал британской компании массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена.

В понедельник британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором глава Cambridge Analytica Александр Никс, снятый скрытой камерой, рассказывает о том, что эта компания вмешалась в более чем 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. В тот же день стало известно о том, что расследование этого скандала намерен провести Европарламент.