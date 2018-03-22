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ABC: спецпрокурор США изучает связи Трампа с компанией Cambridge Analytica

Международная панорама
22 марта, 1:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, марта. /ТАСС

Как отмечает телеканал, представители аппарата Роберта Мюллера уже опросили в связи с этим ряд экспертов в области анализа цифровых данных, которые работали на кампанию президента США

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НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер изучает характер рабочих отношений, имевших место между предвыборной кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа и британской фирмой Cambridge Analytica, которую обвинили в незаконном сборе персональных данных пользователей соцсети Facebook с целью составления их психологических портретов. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC.

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Аппарат Мюллера проводит разбирательство в связи с утверждениями о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году и якобы имевшем место сговоре между помощниками Трампа и РФ. По данным ABC, команда спецпрокурора в последние несколько недель серьезно заинтересовалась тем, какую работу выполняла для Трампа Cambridge Analytica, которая была нанята избирательным штабом республиканца в период президентской гонки.

Как отмечает телеканал, представители аппарата Мюллера уже опросили в связи с этим ряд экспертов в области анализа цифровых данных, которые работали на кампанию Трампа. Большинство из них изначально были наняты Национальным комитетом Республиканской партии и тесно работали со штабом Трампа, сотрудничая таким образом и с британской фирмой.

Ранее газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал британской компании массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и Cambridge Analytica удалить данные, однако некоторое время назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена.

Несколько американских сенаторов уже выступили с требованием провести слушания в Конгрессе США с участием главы соцсети Марка Цукерберга. Законодатели хотят задать ему вопросы касательно сбора данных о пользователях и связях с британской компанией. Расследованием данного скандала также занялись генпрокуратуры нескольких американских штатов.

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