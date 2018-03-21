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Канада начала расследование из-за скандала вокруг Cambridge Analytica

Международная панорама
21 марта, 20:12 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 21, марта. /ТАСС

Канцелярию уполномоченного комиссара по защите личной информации Канады интересует, была ли затронута информация канадских граждан в связи с деятельностью британской аналитической компании

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ОТТАВА, 21 марта. /ТАСС/. Канцелярия уполномоченного комиссара по защите личной информации Канады начала расследование данных о предполагаемом несанкционированном доступе британской аналитической компании Cambridge Analytica к личным данным пользователей Facebook. Соответствующая информация размещена в среду на официальном сайте ведомства.

"Мы получили жалобу в отношении компании Facebook в связи с обвинениями, связанными с [деятельностью] Cambridge Analytica, поэтому мы начали официальное расследование", - заявил комиссар по защите личной информации Дэниель Террьен. Он уточнил, что первоочередная задача - получить "подтверждающую информации от Facebook о том, были ли [в результате] затронуты личные данные ее пользователей в Канаде".

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После чего, продолжил комиссар, следствие установит соблюдение компанией норм канадского закона о защите персональных данных частных лиц. Террьен добавил, что канцелярия намерена также контактировать в этом вопросе с аналогичной британской службой.

Ранее газета The New York Times выступила с утверждением, что Cambridge Analytica собрала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Утверждалось, что услугами Cambridge Analytica пользовался предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа. Также в СМИ появлялись спекуляции относительно якобы имевшихся связей данной компании с российскими фирмами.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные. Несколько дней назад Facebook выяснил, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

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