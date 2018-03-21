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Мэй призвала тщательно расследовать деятельность Cambridge Analytica

Международная панорама
21 марта, 16:11 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, марта. /ТАСС

Британский премьер отметила, что не осведомлена о наличии контрактов между правительством и компанией

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ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Деятельность британской компании Cambridge Analytica должна быть тщательно расследована на фоне обвинений в сборе личных данных более чем 50 млн пользователей Facebook. Об этом в среду в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопросы депутатов.

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"Данные обвинения, безусловно, вызывают серьезное беспокойство. Абсолютно правильным является то, что они должны быть тщательно расследованы", - сказала Мэй. Она отметила, что не осведомлена о наличии каких-либо текущих контрактов между правительством и Cambridge Analytica.

Ранее газета The New York Times выступила с утверждением, что Cambridge Analytica собрала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Утверждалось, что услугами Cambridge Analytica пользовался предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа. Также в СМИ появлялись спекуляции относительно якобы имевшихся связей данной компании с российскими фирмами.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные. Несколько дней назад Facebook выяснил, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

Европарламент ранее в понедельник объявил о намерении провести расследование в связи с информацией о характере использования личных данных пользователей. Такое же решение приняло и британское Управление комиссара по информационной политике.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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