Reuters: генпрокуроры двух штатов США запросили у Facebook данные о сборе информации

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Массачусетс направили письмо в адрес компании Facebook с требованием предоставить документы, касающиеся сбора данных о пользователях социальной сети британской фирмой Cambridge Analytica. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, генпрокуратуры указанных двух штатов проводят совместное расследование деятельности соцсети и британской компании в свете скандала о незаконном использовании данных более 50 млн пользователей Facebook. Как указали источники агентства, ведомства запросили документы, касающиеся в том числе случаев нарушений правил пользования соцсети, а также копию всей переписки, которую Facebook вела с Cambridge Analytica.

Несколько американских сенаторов, включая старшего демократа в юридическом комитете верхней палаты Конгресса Дайэн Файнстайн, уже выступили с требованием провести слушания с участием главы соцсети Марка Цукерберга. Законодатели хотят задать ему вопросы касательно сбора данных о пользователях и связях с британской компанией. Кроме того, расследование данного скандала намерен провести и Европарламент.

Во вторник стало известно, что совет директоров Cambridge Analytica временно отстранил гендиректора Александра Никса от управления компанией. В связи с произошедшим в фирме проводится внутреннее расследование.

Базирующаяся в Лондоне Cambridge Analytica работала в том числе на предвыборную кампанию нынешнего президента США Дональда Трампа. Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные. Однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем соцсеть заблокировала аккаунт Cambridge Analytica.