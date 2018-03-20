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Главу компании Cambridge Analytica временно отстранили от дел

Международная панорама
20 марта, 23:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, марта. /ТАСС

По данным СМИ, фирма собрала личные данные более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений

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ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Глава компании Cambridge Analytica, подозреваемой в сборе личных данных более чем 50 млн пользователей Facebook, временно отстранен от дел. Об этом сообщило агентство Press Association.

Правление Cambridge Analytica объявило о приостановлении действия полномочий исполнительного главы Александера Никса с немедленным вступлением этого решения в силу, отметило агентство.

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Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.

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