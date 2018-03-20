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Британский университет направил Facebook запрос о роли его профессора в утечке данных

Международная панорама
20 марта, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Кембриджский университет хочет получить подтверждение того, что Александр Коган не использовал его ресурсы в работе с Global Science Research

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Кембриджский университет обратился к компании Facebook за подтверждением, что профессор психологии Александр Коган не использовал ресурсы университета в то время, когда, как утверждают в соцсети, академик нарушил ее правила, передав аналитической компании Cambridge Analytica личные данные пользователей. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

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"Ранее мы обращались к доктору Когану и получили от него заверение, что никакие данные университета, его ресурсы и помещения не использовались в качестве основы его работы с Global Science Research (компания, одним из основателей которой является Коган - прим. ТАСС) или последующей работы компании с любой другой стороной", - говорится в заявлении учебного заведения.

"На настоящий момент мы не располагаем какими-либо фактами, которые бы противоречили предыдущим заверениям доктора Когана. Тем не менее, мы письменно обращаемся к Facebook, чтобы запросить все уместные доказательства, которые находятся в их распоряжении", - добавили в университете.

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