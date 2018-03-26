ABC: в США фирму Cambridge Analytica обвинили в нарушении американских законов о выборах

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американская правозащитная организация подала обращение в министерство юстиции США и Федеральную избирательную комиссию страны с требованием проверить деятельность британской компании Cambridge Analytica на предмет нарушения ею избирательного законодательства Соединенных Штатов. Об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC.

По ее данным, базирующаяся в Вашингтоне организация Common Cause, занимающаяся в том числе мониторингом работы органов власти, в поданной жалобе обвиняет Cambridge Analytica и ряд членов ее руководства в нарушении федеральных законов США о выборах, которые запрещают иностранным организациям влиять на непосредственное принятие решений представителями американских избирательных кампаний.

Как отмечает АВС, предвыборный штаб нынешнего главы государства Дональда Трампа потратил около $6 млн на оплату услуг британской фирмы. Последняя в ходе президентской кампании 2016 года в США составляла для штаба республиканца психологические портреты американских избирателей, а также участвовала в разработке политической рекламы. Кроме того, 17 других республиканских организаций США потратили в общей сложности не менее $16 млн на аналогичные услуги, сообщает телеканал.

В своем обращении в федеральный избирком и Минюст Common Cause просит ведомства проверить деятельность Cambridge Analytica на предмет нарушения законов США. Организация ссылается на письмо, направленное несколько лет назад американским юристом Лоуренсом Ливаем ряду республиканских доноров, бывшему политстратегу Трампа Стивену Бэннону и главе Cambridge Analytica Александру Никсу. В нем Ливай предупреждает, что иностранные лица и организации, согласно законам США, "не могут играть стратегически важные роли" в предвыборных кампаниях. Однако, как отмечают в Common Cause, все указанные лица проигнорировали это предупреждение.

"Необходимо полное расследование [произошедшего], и если сотрудники Cambridge Analytica действительно неоднократно нарушали наши законы, то должно последовать наказание, достаточное для того, чтобы схожие нарушения не повторились вновь", - говорится в обращении правозащитников в федеральные органы США, которое приводит канал.

Скандал со сбором личных данных

Ранее газета The New York Times сообщила, что базирующейся в Лондоне Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

В США в связи с произошедшим начали расследование Федеральная торговая комиссия и генпрокуратуры ряда штатов. Глава Facebook Марк Цукерберг уже принес свои извинения. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных, и заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса США в ходе слушаний по данному вопросу.