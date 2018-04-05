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Cambridge Analytica заявила, что получила данные не более 30 млн человек

Общество
5 апреля, 4:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что компания могла собрать данные более 87 млн пользователей Facebook

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Материал из 1 страницы
Здание в Лондоне, в котором расположены офисы компании Cambridge Analytica

Здание в Лондоне, в котором расположены офисы компании Cambridge Analytica

© AP Photo/Alastair Grant

ТАСС, 5 апреля. Британская компания Cambridge Analytica заявила в среду, что не могла получить данные более чем 30 млн человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на ее сайте.

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"Сегодня компания Facebook заявила, что информация, касающаяся до 87 млн человек, могла быть ненадлежащим образом получена исследовательской компанией GSR (Global Science Research; была нанята Cambridge Analytica для сбора данных пользователей социальной сети). Cambridge Analytica имела лицензию на использование [полученных] от GSR данных не более чем 30 млн человек, о чем четко прописано в нашем контракте с исследовательской компанией. Мы не получали больше данных", - говорится в заявлении.

Ранее в среду руководство компании Facebook высказало мнение, что Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 млн пользователей социальной сети.

Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. 21 марта глава компании Марк Цукерберг принес извинения за произошедшее.

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