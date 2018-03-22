Цукерберг обещал не допустить новых утечек данных пользователей Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу CNN.

Данный вопрос был затронут в связи со скандалом вокруг британской фирмы Cambridge Analytica, которой, по данным газеты The New York Times, удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. "Это было серьезное нарушение доверия, и мне очень жаль, что так произошло, - сказал Цукерберг. - На нас лежит основная ответственность защищать данные пользователей, и если мы не справляемся с этим, то не заслуживаем того, чтобы работать для людей".

"Теперь наша обязанность - сделать все возможное, чтобы это не повторилось", - констатировал Цукерберг. Он подчеркнул, что в Facebook намерены принять меры, чтобы третья сторона, в том числе компании, разрабатывающие программное обеспечение, имели меньше доступа к данным пользователей соцсети. Ранее в среду Цукерберг анонсировал ряд мер, призванных не допустить новых утечек информации.

Цукерберг заявил в интервью CNN, что администрация соцсети намерена оповестить каждого пользователя, чьи данные были получены Cambridge Analytica или, возможно, какой-то другой компанией. "В будущем, если мы заметим, что какое-то приложение тоже делает что-то подозрительное, то мы точно оповестим людей", - добавил глава Facebook.

Как заявили ранее представители Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал британской компании массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и Cambridge Analytica удалить данные, однако некоторое время назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена.

Несколько американских сенаторов уже выступили с требованием провести слушания в Конгрессе с участием Цукерберга. Законодатели хотят задать ему вопросы касательно сбора данных о пользователях и связях с британской компанией. Расследованием данного скандала также занялись генпрокуратуры нескольких американских штатов.